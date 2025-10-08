نجل شقيق الدكتور أحمد عمر هاشم يحدد موعد العزاء الثاني اليوم

الشرقية - ياسمين عزت:

أقامت عائلة الدكتور أحمد عمر هاشم عزاءً، أمس الثلاثاء، بقرية بني عامر التابعة لمركز الزقازيق، مسقط رأس الفقيد، وذلك عقب تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، فيما أعلنت الأسرة عن موعد العزاء الثاني بالقاهرة اليوم الأربعاء.

وقال المستشار إسلام هاشم، نجل شقيق الدكتور أحمد عمر هاشم، إن العائلة تلقت العزاء في الفقيد الراحل، أمس، بقرية بني عامر بمحافظة الشرقية، مضيفًا أن الأسرة قررت إقامة عزاء ثانٍ اليوم بمحافظة القاهرة للتيسير على الراغبين في تقديم واجب العزاء دون عناء السفر إلى الشرقية.

وأوضح هاشم في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن العزاء يُقام اليوم الأربعاء بمسجد الشرطة بالقاهرة، بقاعتي الروضة والكوثر، عقب صلاة المغرب.

جدير بالذكر أن الساحة الهاشمية بقرية بني عامر، مسقط رأس الدكتور أحمد عمر هاشم، كانت قد استقبلت أمس عددًا كبيرًا من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الشرقية لتقديم واجب العزاء، من بينهم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، واللواء عمرو رؤوف مدير الأمن، وعدد من نواب مجلسي الشعب والشورى، وقيادات الجهات التنفيذية، إلى جانب أهالي المحافظة.