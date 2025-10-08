إعلان

بالصور- مكتبة الإسكندرية تستقبل سفير باكستان لتعزيز التعاون

كتب : محمد البدري

04:43 م 08/10/2025
    جانب من اللقاء (1)
    جانب من اللقاء (3)
    جانب من اللقاء (2)

الإسكندرية - محمد البدري:


استقبل الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، السفير عامر شوكت، سفير باكستان بالقاهرة، اليوم الأربعاء، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين.


وتفقد السفير خلال الزيارة قاعة الاطلاع الرئيسية، وتعرفت على المشروعات الرقمية والتكنولوجية التي توفرها المكتبة، بالإضافة إلى المعارض والمتاحف الموجودة داخلها، مثل معرض الإسكندرية عبر العصور، ومتحف المخطوطات، ومتحف الآثار، ومتحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما حضر عرض بالبانوراما الحضارية.


وعبر السفير عن إعجابه بالمشروعات المبتكرة والمقتنيات الثمينة التي تحتويها المكتبة، وأشاد بالجهود التي تبذلها في الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي، ونشر الثقافة والفنون، وتعزيز حب التعلم والمعرفة لدى زوارها من مختلف الأعمار والجنسيات.

الدكتور أحمد زايد مكتبة الإسكندرية باكستان تعزيز التعاون

