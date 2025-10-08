بالصور- 43 مرشحًا محتملًا يتقدمون بأوراق ترشحهم لمجلس النواب بالفيوم

الفيوم- حسين فتحى:



استقبلت لجنة تلقى الطلبات بمحكمة الفيوم الابتدائية برئاسة المستشار إيهاب همت رئيس المحكمة وضمت أمجد طلعت يوسف رئيس لجنة تلقى الطلبات وعضوية كل من على سويدان، وخالد محمود، وحسين المليجى، أحمد عبد الحميد، فاروق عبد العليم، أحمد الزغيبي.



وكشف مصدر بمحكمة الفيوم الابتدائية عن عدد المرشحين خلال اليوم الأول بلغ 43 للمنافسة على 10 مقاعد مقسمة على بندر ومركز الفيوم ثلاثة نواب، والدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة إطسا ومخصص لها نائبين، والدائرة الثالثة والتى تضم مراكز طامية، وسنورس وسنهور ومخصص لها ثلاثة نواب، والدائرة الرابعة والتى تضم مراكز أبشواى والشواشنة ويوسف الصديق ومخصص لها مقعدين.



وقال المصدر أن أبرز المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم اليوم الأربعاء النائب الحالى سيد سلطان عن حزب الشعب الجمهورى، ومحمد محمود عبد القوى نائب عن حزب مستقبل، ومحمد ربيع العمدة عن حزب الجبهة الوطنية، كما تقدم للترشح النائب محسن ابو سمنة والصحفى محمد فرغلى مستقل، والنائب السابق ممدوح الحسينى عن حزب المؤتمر.



كما تقدم بأوراق ترشحه النائب الحالى كامل محمود فيصل مستقل، والنائب السابق ياسر عبد التواب سلومة عن حزب الجبهة، كما تقدم للترشح النائب يوسف الشاذلى عن حزب مستقبل وطن والدكتور إبراهيم حسين عن حزب المصري الديموقراطي، والنائب السابق علاء العمدة عن حزب الجبهة.



وشهدت محكمة الفيوم الابتدائية مناوشات وصلت إلى حد الاشتباكات بين المرشحين بسبب التسابق على أولوية اختيار الرموز.