حريق بمخزن سيراميك على الطريق الصحراوي في الإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

01:56 م 08/10/2025

حريق مخزن سيراميك

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تلقت غرفة عمليات مرفق إسعاف الإسماعيلية، مساء اليوم الأربعاء، بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل مخزن سيراميك الواقع على الطريق الصحراوي.

وبعد دقائق من تلقي البلاغ، وصلت إلى موقع الحريق سيارتان من قوات الحماية المدنية، وبدأت في التعامل مع ألسنة اللهب ومحاصرة النيران لمنع امتدادها إلى المخازن المجاورة.

وحتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات بشرية، بينما تواصل قوات الإطفاء عمليات السيطرة على الحريق، وجارٍ الوقوف على أسباب اندلاعه وتقدير حجم الخسائر المادية.

