يمثل "ح.ز.ال"، رئيس حي شرق الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أمام النيابة العامة، لتنفيذ إعادة الإجراءات في الحكم الصادر ضده غيابيًا بالسجن المؤبد في قضية رشوة.

كان قطاع الأمن العام لمنطقة غرب الدلتا لتنفيذ الأحكام ألقى القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية، لهروبه من حكم غيابي بالسجن المؤبد في قضية رشوة بإحدى محافظات الدلتا.

وتبين من الفحص أن "ح.ز.ال" رئيس حي شرق الإسكندرية، مطلوب ضبطه على ذمة قضية أثناء توليه رئاسة مجلس مدينة المحلة الكبرى تحمل أرقام 214 حصر 2025 ورقم 1329 لسنة 2025 وجلسة الحكم في القضية بجلسة 2025/4/19 والصادر فيها حكم غيابيا بالسجن المؤبد.

وعقب التنسيق مع الأجهزة الأمنية، جرى القبض على المتهم من محل سكنه، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وترحيله إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ويستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن المتهم:

- مواليد 8 سبتمبر 1971، ويبلغ من العمر 54 عامًا.

- حاصل على بكالوريوس علوم الدفاع الجوي وبكالوريوس هندسة كهربائية اتصالات جامعة الإسكندرية.

- تولى منصب سكرتير عام محافظة الأقصر.

- شغل منصب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

- ثم نقل للعمل سكرتيرًا عامًا لمحافظة الوادي الجديد.

- عاد بعدها لشغل منصب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى.

- نقل إلى الإسكندرية ليشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لتجميل محافظة الإسكندرية.

- تولى منصب رئيس مركز ومدينة برج العرب.

- شغل منصب رئيس حي وسط الإسكندرية.

- وقبل يومين أصدر الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، قرارًا بتعينه رئيسًا لحي شرق، ضمن حركة تنقلات شملت 4 رؤساء أحياء.