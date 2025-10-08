ضبط مخزن يبيع 25 ألف كتاب خارجي دون تفويض رسمي بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية في ضبط مخزن غير مرخص داخل نطاق مركز طوخ، يقوم بتداول وبيع كميات كبيرة من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والمراحل التعليمية دون الحصول على تفويض من الجهات المختصة، في مخالفة صريحة لقانون حقوق الملكية الفكرية، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات إلى اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، أفادت بقيام أحد الأشخاص بإدارة مخزن غير مرخص لتخزين وتوزيع الكتب الخارجية بالمخالفة للقانون.



وكلف اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، فريقًا من مباحث المصنفات للتحقق من صحة المعلومات.



وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف المخزن المشار إليه، حيث تمكنت القوة الأمنية من ضبط المدير المسؤول، وبحوزته أكثر من 25 ألف نسخة من الكتب الدراسية الخارجية المعدة للبيع دون تفويض رسمي.



جرى التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.





