بني سويف - حمدي سليمان:



شهد مجمع محاكم بني سويف صباح اليوم الأربعاء، توافدًا ملحوظا من الراغبين في خوض انتخابات مجلس النواب 2025، لتقديم أوراق ترشحهم أمام اللجنة القضائية المختصة، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سير عملية التقديم بسلاسة.



حيث حرص عدد من المرشحين المحتملين على الحضور مبكرًا لتقديم أوراقهم، وسط أجواء من الحماس والتنافس، فيما رافق بعضهم مؤيدون من أبناء دوائرهم حاملين لافتات تأييد لهم.



وأكد مصدر داخل المجمع أن اللجنة المشرفة برئاسة رئيس المحكمة تستقبل طلبات الترشح منذ الصباح الباكر، وتقوم بمراجعة الأوراق بدقة للتأكد من استيفاء الشروط القانونية والمستندات المطلوبة، تمهيدًا لإدراج الأسماء في الكشوف المبدئية.



ومن المقرر أن تستمر اللجنة في استقبال طلبات الترشح حتى 15 من الشهر الجاري، على أن تُعلن لاحقًا القائمة المبدئية للمرشحين بدوائر المحافظة، تمهيدًا لبدء مرحلة الدعاية الانتخابية وفق الجدول الزمني المحدد.