ضبط 6 أطنان خضروات منتهية الصلاحية داخل ثلاجة بالإسكندرية (صور)

الإسكندرية – محمد البدري:

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية 6 أطنان من الخضروات المجمدة منتهية الصلاحية داخل إحدى ثلاجات حفظ الأغذية، وذلك خلال حملة رقابية موسعة في نطاق إدارة العامرية غرب المحافظة.

قال المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، إن إدارة تموين العامرية نفذت حملة للرقابة على ثلاجات حفظ المواد الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية.

وأضاف في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن الحملة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الخضروات المجمدة داخل إحدى الثلاجات، تضمنت 500 كرتونة خرشوف مجمد بوزن إجمالي 4 أطنان، 200 كرتونة طماطم شرائح مجمدة بوزن إجمالي 1.6 طن، 25 كرتونة بامية مفرومة مجمدة بوزن إجمالي 400 كجم، وبلغ إجمالي المضبوطات 6 أطنان من الخضروات المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشار إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

من جانبه أكد المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، استمرار الحملات الرقابية على ثلاجات حفظ الأغذية ومنافذ البيع، لضمان سلامة المنتجات المطروحة في الأسواق وحماية المواطنين.