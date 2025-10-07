بالصور والأسماء.. 11 مصابًا في تصادم طريق موشا الجديد بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أُصيب 11 مواطنًا، مساء اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم بين سيارتين بطريق موشا الجديد، التابع لمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوتيج، يُفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على طريق موشا الجديد، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة الأولية وقوع التصادم بين السيارتين، وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصًا، تم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج اللازم.

وحصل موقع "مصراوي" على قائمة بأسماء المصابين، وهم: علي سيد بخيت (67 عامًا): اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالقدم اليسرى،

وضاحي كمال كيلاني (38 عامًا): كسور بالوجه، وحكمت محمد فرغلي (36 عامًا): اشتباه كسر بالفخذ الأيسر، وأيمن عمر أحمد (36 عامًا): كدمات متفرقة بالجسم، وعمرو محمود محمد (38 عامًا): اشتباه كسر بالضلوع، وأحمد بكر بغدادي أحمد (23 عامًا): اشتباه ما بعد الارتجاج، وفارس دياب أبو القاسم (24 عامًا): كدمات متفرقة بالجسم، ومحمود أحمد إسماعيل (36 عامًا): كسر بالكاحل الأيسر، وآلاء رمضان سيد (17 عامًا): كدمات بالجسم، وجمال إسماعيل (41 عامًا): كدمات بالجسم، ومينا هنري (31 عامًا): كدمات بالجسم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجاريٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.