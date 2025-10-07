خنقها پإيشارب في غرفة النوم.. الإعدام شنقًا لقاتل زوجته بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية -بإجماع الآراء- وبعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية، بإعدام عاطل شنقًا، مُدانًا بقتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محجوب العباسي، رئيس المحكمة، وعضوية كل المستشار رامي سعد طبيخه، والمستشار شريف عبد المنعم هجرس، وسكرتير محكمة الجنايات، سعيد عبد العظيم يعقوب.

بحسب أوراق القضية رقم 24847 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط القسم يفيد ورود بلاغ بقتل عاطل لزوجته بالشقة محل سكنهما بدائرة القسم.

تبين أن المتهم "س.ع.ح" عاطل قتل زوجته المجني عليها "ر.ط.م" بعد أن استدرجها إلى غرفة النوم عقب تجهيزها الطعام وأمسك بإيشارب حريمي ولفه حول عنقها عدة لفات وأحكم رباطه ثم شد طرفيه حتى تأكد من وفاتها.

كشفت التحقيقات أن المتهم كان دائم التعدي على المجني عليها، بسبب شكه في سلوكها دون دليل، وقبل الواقعة بستة أيام تعدى عليها بالضرب وقيدها بحبل، لولا تدخل أحد الجيران الذي قام بالصلح بينهما.

وعقب انتهاء التحقيقات وورود التقرير النهائي للطب الشرعي، قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.