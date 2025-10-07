إصابة رجلي إطفاء وآخر مدني في حريق مخزن زيوت بمسطرد

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية في السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن زيوت خلف المركز الطبي بمنطقة مسطرد التابعة لمدينة شبرا الخيمة، وأسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص بينهم اثنان من رجال الإطفاء أثناء مشاركتهما في جهود السيطرة على النيران.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالمحافظة، يفيد باندلاع حريق هائل داخل مخزن زيوت بالدور الأرضي لعقار مكوَّن من خمسة طوابق خلف المركز الطبي بمنطقة مسطرد.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط المكان لتأمين المواطنين والعقارات المجاورة ومنع امتداد النيران، بينما واصلت القوات أعمال التبريد لمنع تجدد الاشتعال.

وأسفر الحادث عن إصابة اثنين من رجال الدفاع المدني ومدني واحد كان متواجدًا بالقرب من موقع الحريق، حيث تم نقلهم إلى مستشفى ناصر العام لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، ووصفت حالتهم الصحية بالمستقرة وتحت الملاحظة الطبية.

من جانبها، انتدبت النيابة العامة فريقًا من خبراء المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق ورفع الأدلة لتحديد أسباب اندلاعه وتقدير حجم الخسائر المادية، في الوقت الذي تشير فيه المعاينة المبدئية إلى أن الحريق قد يكون ناجمًا عن ماس كهربائي أو إهمال في تطبيق اشتراطات السلامة داخل المخزن.

وتواصل أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية أعمال الفحص وجمع المعلومات حول الحادث، في حين أكدت مديرية الأمن استمرار المتابعة الميدانية لموقع الحريق حتى الانتهاء من عمليات التأمين الكامل والتأكد من سلامة المبنى والعقارات المجاورة.