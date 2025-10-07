إعلان

بالأسماء.. إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

12:26 م 07/10/2025

حادث تصادم سيارتين

البحيرة - أحمد نصرة:
أصيب 11 شخصا اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارتين بعزبة قاسم التابعة لمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة.
انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة كل من: أحمد محمد عبد الجواد، 27 عاما، هند السيد زغلول، 36 عاما، عبير شاهين علي، 30 عاما، سارة سعيد عبد المنعم، 27 عاما، هدير محمد محمد ناصف، 24 عاما، بسملة السيد عبد الغني، 35 عاما، بسمة صابر السيد، 25 عاما، رشا مصطفى عبد العال، 27 عاما، سلمى أحمد فؤاد محمد، 35 عاما، ريهام محروس فهمي، 31 عاما، سارة سعد حجازي، 27 عاما، وجميعهم مقيمون بدمنهور.
جرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.

