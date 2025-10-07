قنا - عبدالرحمن القرشي :

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار إسلام محمد حمزة، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف، وياسر عرفة عارف، وعبد الباسط قمر الزمان إبراهيم، وبحضور محمد عصام عبد العزيز وكيل النيابة العامة، وأمانة سر صلاح فراج وأشرف خلف، بإحالة أوراق 4 متهمين إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، بعد اتهامهم بقتل شاب في مركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى فبراير عام 2022، حين عثرت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة نجع حمادي على جثة شاب يُدعى “خميس”، يبلغ من العمر 30 عامًا، مصابًا بعدة طلقات نارية وجروح قطعية في أنحاء متفرقة من جسده، وملقاة على جانب الطريق الزراعي بقرية بهجورة.

وكشفت التحريات، أن وراء الجريمة 4 أشخاص، تربط أحدهم بالمجني عليه خلافات مالية، حيث أعدوا كمينًا له على الطريق الزراعي الرابط بين مركزي نجع حمادي وفرشوط أمام قرية بهجورة، واعتدوا عليه باستخدام أسلحة نارية وآلات حادة، ما أدى إلى مقتله في الحال.

وأحيل المتهمون إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بإحالة أوراقهم إلى المفتي، تمهيدًا لإصدار الحكم النهائي في القضية خلال الجلسات المقبلة.