سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعرب اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج عن فخره واعتزازه بفوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، مؤكدًا أن هذا الانجاز يمثل فخرًا لمصر والعالم العربي ويعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها الدولة المصرية على الساحة الدولية.

و قال سراج إن الفوز التاريخي يؤكد أن الكفاءات المصرية قادرة على التمثيل المشرف في المؤسسات الدولية، وأن العالم ينظر إلى مصر اليوم باعتبارها دولة مؤثرة تمتلك رؤية واضحة في مجالات التعليم والثقافة وحماية التراث، موضحا أن "العناني" سيكون خير سفير لمصر والعرب وأفريقيا داخل المنظمة.

وأوضح محافظ سوهاج أن هذا الحدث يعبر عن ثقة المجتمع الدولي في الكفاءات المصرية وقدرتها على تولي المناصب الأممية الرفيعة والمشاركة بفاعلية في حفظ التراث الإنساني وتعزيز الحوار الثقافي والحضاري بين الشعوب.