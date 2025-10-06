محافظ أسوان في احتفال "شؤون القبائل": ذكرى أكتوبر نبراس للشباب (صور)

أغلى ما ترك أبي.. حكاية بدلة صاعقة عائدة من أكتوبر 73 (صور ووثائق)

أسوان - إيهاب عمران:

وصف اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، انتصارات حرب أكتوبر المجيدة بأنها "علامة فاصلة في تاريخ كفاح شعب مصر العظيم"، داعيًا إلى أن تكون نبراسًا للشباب لمواصلة العطاء والتضحية.

جاء ذلك خلال حضوره فعاليات الحفل الذي نظمه مكتب شؤون القبائل بمناسبة الذكرى الـ52 للانتصارات، بحضور قيادات عسكرية وأمنية وتنفيذية رفيعة المستوى.

وقال المحافظ إن "انتصار أكتوبر العظيم والذي توج بتحرير كل ذرة تراب من أرض سيناء أكد على أن رجال القوات المسلحة لا يتهاونون مع أي معتدى مهما بلغت التحديات والصعاب".

شهد الحفل حضور المهندس عمرو لاشين (نائب المحافظ)، والدكتور لؤي سعد الدين (القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان)، وقائد مكتب المخابرات الحربية، وقائد قطاع أسوان العسكري، إلى جانب قيادات برلمانية ودينية وشعبية.

وتضمنت الفعاليات تلاوة آيات من القرآن الكريم، وعزف السلام الوطني، وفقرات غنائية موسيقية.