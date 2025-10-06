وجّه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى المجيدة لانتصار السادس من أكتوبر، وذلك في بيان رسمي صدر عن الكنيسة أمس، كما كرر قداسته التهنئة ذاتها في ختام عظته صباح اليوم، خلال قداس تدشين كنيسة القديس مار مرقس الرسول بدير الأمير تادرس الشطبي بمنفلوط.

وأكد البابا تواضروس في كلمته أن مصر وطن غالٍ على الجميع، داعيًا إلى العمل والاجتهاد من أجل تحقيق الأحلام عبر المشروعات والتنمية، والحفاظ على الوطن بكل السبل.

وفي سياق حديثه عن الشباب الذين يسعون للهجرة غير الشرعية عبر المراكب، وما يترتب عليها من مخاطر تهدد حياتهم، وجّه قداسته نصيحة لهم بالبقاء في مصر، والسعي للرزق داخل بلادهم أو في أي مدينة مصرية، مشيرًا إلى إمكانية إقامة مشروعات صغيرة لا تتطلب رأس مال كبير، مستشهدًا بنماذج ناجحة استطاعت تحقيق إنجازات ملموسة في هذا المجال.

كما تطرق البابا إلى تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مؤكدًا أنها كنيسة عريقة أسسها القديس مار مرقس الرسول، وأن مصر كانت أول دولة في أفريقيا تنال الإيمان المسيحي، ومن أوائل الدول التي عرفت المسيح على مستوى العالم.