سفيرة الاتحاد الأوروبي تتفقد مشروع تدريب المزارعين بالبحيرة (صور)

البحيرة - أحمد نصرة:



تفقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وأنجلينا إيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، المركز النموذجي للزراعة الآلية بدمنهور التابع لمركز البحوث الزراعية، والممول من الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار التعاون المصري - الأوروبي لتطوير منظومة الزراعة والري في مصر.

ويُعد المركز أحد المشروعات الرائدة في مجال التدريب الزراعي الحديث، حيث يهدف إلى تأهيل الكوادر الزراعية على استخدام التكنولوجيا المتطورة في الزراعة والري، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتقليل الفاقد، وتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.

واستمعت المحافظ وسفيرة الاتحاد الأوروبي إلى عرض تقديمي حول مكونات المشروع وأهدافه، والذي يتضمن تدريب 50 متدربًا رئيسيًا يتولون بدورهم تدريب 150 مزارعًا لنقل التوعية الفنية لما يقرب من 80 ألف مزارع صغير.



ويشمل المشروع توزيع آلات ومعدات زراعية حديثة على 15 محطة تابعة لقطاع الزراعة الآلية، و5 محطات لمعهد بحوث الهندسة الزراعية، و6 محطات لمعهد بحوث المحاصيل الحقلية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المشروع يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة الزراعة ورفع كفاءة المزارعين، من خلال تدريبهم على أحدث أساليب الزراعة الحديثة تحت إشراف خبراء إيطاليين، وباستخدام أجهزة ومعدات متطورة، ما يسهم في دعم جهود التحول نحو الزراعة الذكية والمستدامة بالمحافظة.



وقدمت المحافظ الشكر للاتحاد الأوروبي والجانب الإيطالي على التعاون المثمر والدعم المستمر في تنفيذ المشروعات التنموية.

وأعربت السفيرة أنجلينا إيخهورست عن سعادتها بزيارتها الأولى لمحافظة البحيرة، مقدمة التهنئة للشعب المصري بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، ومؤكدة اعتزازها بالتعاون القائم بين الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية في تنفيذ البرامج التنموية، وخاصة في مجالي الزراعة والري الحديث.

وأشادت السفيرة بما تحقق من نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع من خلال برامج التدريب والتأهيل التي تستهدف رفع مهارات المزارعين وتمكينهم من تطبيق أساليب الزراعة الحديثة، مؤكدة حرص الاتحاد الأوروبي على استدامة التعاون والشراكة مع محافظة البحيرة في مختلف المجالات التنموية.