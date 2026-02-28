إعلان

فنون شعبية وأجواء بدوية.. متحف شرم الشيخ يطلق الأمسية الرمضانية (صور)

كتب : رضا السيد

10:53 ص 28/02/2026 تعديل في 10:54 ص
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الفعاليات الفنية
  • عرض 10 صورة
    جانب من الاستعراضات الفنية
  • عرض 10 صورة
    شارع المسية
  • عرض 10 صورة
    فرحة الأطفال خلال الألعاب
  • عرض 10 صورة
    استعراضات الفرقة
  • عرض 10 صورة
    فرقة الفنون الشعبية
  • عرض 10 صورة
    فعاليات شارع القمر
  • عرض 10 صورة
    مشاركة نائب المحافظ في الفعاليات
  • عرض 10 صورة
    ألعاب الماضي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصل متحف شرم الشيخ فعاليات برنامجه الثقافي الرمضاني "شارع وادي القمر" ضمن خطة الاحتفال بشهر رمضان المبارك، مطلقًا الأمسية الثانية من الموسم الرمضاني تحت عنوان "شارع وادي القمر - الضوء المتصاعد".

وأتى ذلك في الساحة الخارجية للمتحف وسط حضور جماهيري لافت وأجواء اتسمت بالطابع التراثي الأصيل.

حضور رسمي وإشادة بدور المتحف الثقافي

شهدت الفعالية الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، التي أشادت بدور المتحف في دعم الهوية الثقافية والحفاظ على الموروث الشعبي بالمحافظة، مؤكدة أهمية هذه الفعاليات في تعزيز الانتماء وترسيخ القيم التراثية لدى الأجيال الجديدة.

ركن سيناوي ومشروبات رمضانية تراثية

تضمنت الأمسية ركنًا سيناويًا داخل الخيمة الرمضانية، قُدِّم خلاله الشاي والقهوة السيناوية، إلى جانب المشروب الرمضاني التراثي «الكركديه بالتمر الهندي»، الذي لاقى إقبالًا كبيرًا من الحضور لارتباطه بالمائدة الرمضانية المصرية. كما أضفت حلوى الكنافة طابعًا خاصًا على الأجواء، باعتبارها أحد أبرز رموز الشهر الكريم.

استعادة ذكريات الزمن الجميل

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إن الأمسية أعادت للحضور ذكريات الزمن الجميل من خلال فقرة «من ذاكرة التلفزيون الرمضاني»، حيث تفاعل الأطفال والكبار مع ألعاب شعبية من الشارع المصري مثل «الأولى» و«نط الحبل» و«السيجة»، في أجواء مفعمة بالبهجة والحنين إلى الماضي.

عروض فنية من التراث المصري والسيناوي

وشاركت فرقة الفنون الشعبية التابعة لقصر ثقافة مدينة الطور في الفقرة الفنية، وقدمت باقة من الاستعراضات المستوحاة من التراث المصري والسيناوي، منها «مصر أم الدنيا»، «محارب كفه»، «بنت حضارية»، «صعيدي»، «سمسمية»، «نوبه»، و«على إيدك اتعلمنا»، والتي نالت إعجاب الحضور وتفاعلهم.

واختُتمت الأمسية بظهور المسحراتي في مشهد أعاد إلى الأذهان أجواء رمضان القديمة، ليؤكد أن النور حين يتصاعد لا يكتمل في السماء فقط، بل يضيء أيضًا في اجتماع الناس حول الذاكرة والمحبة والهوية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

متحف شرم الشيخ الخيمة الرمضانية موروث شعبي استعراضات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جداول حل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026
مدارس

جداول حل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026
وزارة الطيران تتابع تداعيات الأوضاع الإقليمية وتدعو المسافرين لمراجعة جداول
أخبار مصر

وزارة الطيران تتابع تداعيات الأوضاع الإقليمية وتدعو المسافرين لمراجعة جداول
موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري المصري والقناة الناقلة
رياضة محلية

موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري المصري والقناة الناقلة

"لقد حذرناكم".. إيران تهدد أمريكا وإسرائيل بعد بدء الهجوم على طهران
شئون عربية و دولية

"لقد حذرناكم".. إيران تهدد أمريكا وإسرائيل بعد بدء الهجوم على طهران
لماذا يفضل شرب السحلب في السحور والإفطار؟
رمضان ستايل

لماذا يفضل شرب السحلب في السحور والإفطار؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران تتوعد برد ساحق