واصل متحف شرم الشيخ فعاليات برنامجه الثقافي الرمضاني "شارع وادي القمر" ضمن خطة الاحتفال بشهر رمضان المبارك، مطلقًا الأمسية الثانية من الموسم الرمضاني تحت عنوان "شارع وادي القمر - الضوء المتصاعد".

وأتى ذلك في الساحة الخارجية للمتحف وسط حضور جماهيري لافت وأجواء اتسمت بالطابع التراثي الأصيل.

حضور رسمي وإشادة بدور المتحف الثقافي

شهدت الفعالية الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، التي أشادت بدور المتحف في دعم الهوية الثقافية والحفاظ على الموروث الشعبي بالمحافظة، مؤكدة أهمية هذه الفعاليات في تعزيز الانتماء وترسيخ القيم التراثية لدى الأجيال الجديدة.

ركن سيناوي ومشروبات رمضانية تراثية

تضمنت الأمسية ركنًا سيناويًا داخل الخيمة الرمضانية، قُدِّم خلاله الشاي والقهوة السيناوية، إلى جانب المشروب الرمضاني التراثي «الكركديه بالتمر الهندي»، الذي لاقى إقبالًا كبيرًا من الحضور لارتباطه بالمائدة الرمضانية المصرية. كما أضفت حلوى الكنافة طابعًا خاصًا على الأجواء، باعتبارها أحد أبرز رموز الشهر الكريم.

استعادة ذكريات الزمن الجميل

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إن الأمسية أعادت للحضور ذكريات الزمن الجميل من خلال فقرة «من ذاكرة التلفزيون الرمضاني»، حيث تفاعل الأطفال والكبار مع ألعاب شعبية من الشارع المصري مثل «الأولى» و«نط الحبل» و«السيجة»، في أجواء مفعمة بالبهجة والحنين إلى الماضي.

عروض فنية من التراث المصري والسيناوي

وشاركت فرقة الفنون الشعبية التابعة لقصر ثقافة مدينة الطور في الفقرة الفنية، وقدمت باقة من الاستعراضات المستوحاة من التراث المصري والسيناوي، منها «مصر أم الدنيا»، «محارب كفه»، «بنت حضارية»، «صعيدي»، «سمسمية»، «نوبه»، و«على إيدك اتعلمنا»، والتي نالت إعجاب الحضور وتفاعلهم.

واختُتمت الأمسية بظهور المسحراتي في مشهد أعاد إلى الأذهان أجواء رمضان القديمة، ليؤكد أن النور حين يتصاعد لا يكتمل في السماء فقط، بل يضيء أيضًا في اجتماع الناس حول الذاكرة والمحبة والهوية.