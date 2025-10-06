أجراس الكنائس تدق في توقيت ساعة الصفر احتفالا بنصر أكتوبر بالشرقية

دقت أجراس الكنائس بنطاق محافظة الشرقية، فى تمام الساعة الثانية وخمس دقائق ظهرًا، وهو توقيت ساعة الصفر لانطلاق الطائرات المصرية فى حرب السادس من أكتوبر عام 1973، وذلك احتفالًا بمرور 52 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، فى مشهد يعبر عن وحدة الصف والمشاعر الوطنية.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن انتصار أكتوبر كان يومًا فارقًا في تاريخ الأمة المصرية، حيث سطر أبناء الوطن بدمائهم ملحمة من العزة والكرامة، وأثبتوا أنهم أبناء حضارة لا تعرف الانكسار، قادرون على تحويل الحلم إلى واقع.

كما أشاد المحافظ بمشاركة الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية في احتفالات الذكرى من خلال دق أجراس الكنائس في التوقيت نفسه.

أكدً أن الكنيسة تحمل صفحات وطنية خالدة في سجل التاريخ، سواء بتضحيات أبنائها الأبطال أو بمواقفها الداعمة خلال الحرب، لاسيما ما قدمه قداسة البابا شنودة الثالث الذي زار الجبهة مرات عدة لتشجيع الجنود الأبطال.

ويأتي هذا في إطار احتفال مصر وقواتها المسلحة بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، ذلك النصر الذي استعاد جزءًا غاليًا من أرض الوطن، أرض الفيروز سيناء، بدماء طاهرة سالت فداءً للوطن.