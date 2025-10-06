توفى مسن داخل إحدى الاستراحات المخصصة لانتظار المتقاضين بمحكمة شرق الإسكندرية، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء انتظاره نظر إحدى القضايا المدنية المتعلقة بنزاع على ملكية منزل.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قد تلقت إخطارًا من قوة تأمين المحكمة يفيد بسقوط أحد المواطنين داخل مقر المحكمة، حيث تبين أن المتوفى يُدعى "ا.ع.ح"، من مواليد عام 1969، ويقيم بمنطقة العصافرة بحي المنتزه.

وبحسب التحقيقات الأولية، حضر المواطن إلى المحكمة لحضور جلسة تتعلق بنزاع قضائي حول منزل في منطقة العصافرة، بينه وبين زوجته وشقيقه، إلا أنه تعرض لوعكة صحية مفاجئة أثناء انتظاره في الرول، ما أدى إلى وفاته في الحال.

تم نقل الجثمان إلى أحد المستشفيات القريبة، وحررت الجهات الأمنية محضرًا بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.