قنا- عبدالرحمن القرشي:



شهد شارع الجمهورية بوسط مدينة قنا فجر اليوم، واقعة غامضة أثارت حالة من الذهول بين الأهالي، بعدما أقدم شخص مجهول ملثم الوجه يقود لودر على اقتحام ثلاثة محال تجارية متجاورة، ما أسفر عن تدمير واجهاتها وحدوث تلفيات جسيمة بالممتلكات.



وقال شهود عيان إن الحادث وقع في الساعات الأولى من الصباح، حيث فوجئ سكان المنطقة بصوت ارتطام ضخم، ليتبين أن لودر اندفع بسرعة نحو واجهات المحال بشكل متعمد قبل أن يلوذ قائده بالفرار في ظروف غامضة.



وأفاد الأهالي أن أحد أصحاب المحال الثلاثة أُصيب بأزمة قلبية حادة جراء الصدمة من الحادث، وتم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج اللازم.



وحرر أصحاب المحال المحضر رقم 12319 لسنة 2025 بقسم شرطة قنا، مطالبين بسرعة ضبط مرتكب الواقعة وكشف دوافعه.



وانتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة الميدانية ورفع آثار التلفيات، كما تم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة لتحديد هوية الجاني، بينما تواصل الجهات الأمنية التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وأسبابها.