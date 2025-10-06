المنوفية- أحمد الباهي:

خيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي عزبة أبو النرش التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بعد مصرع الطفل "عبدالله.ح.م.ع"، الطالب بالصف الأول الإعدادي بمدرسة أبو النرش للتعليم الأساسي، إثر حادث مروع أثناء عودته من أحد الدروس الخصوصية.

مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أوضح لموقع مصراوي أن الحادث كان عقب عصر أمس الأحد، حين اشترى والده دراجة جديدة ليستقلها في ذهابه وإيابه من المدرسة والدروس، إلا أن القدر لم يمهله كثيرًا، حيث صدمته سيارة على طريق العزبة بجوار كوبرى الشنوفي، ليسقط أسفل تروسيكل قادم من الجهة المقابلة، ويلقى مصرعه في الحال.

وسادت العزبة أجواء من الحزن والبكاء مع انتشار الخبر، وخرج الأهالي لتشييع الجثمان بعد صلاة العصر، فيما تمت مراسم الدفن في ساعة متأخرة من الليل حوالي الثانية صباح اليوم الإثنين، وسط حالة من الصدمة والألم لفقدان الطفل الذي عُرف بين الجميع بحسن الخلق والاجتهاد.