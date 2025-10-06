‬نشاط مكثف في موانئ البحر الأحمر.. تداول 19 ألف طن بضائع و955 راكبًا

سجلت هيئة موانئ البحر الأحمر نشاطًا ملحوظًا في حركة تداول البضائع والشاحنات بموانئ نويبع وسفاجا وبورتوفيق، كما سجلت وصول ومغادرة 955 راكبًا.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ بلغ 11 سفينة، وسجلت تداول 19 ألف طن من البضائع، و767 شاحنة، و95 سيارة.

وأشار المركز إلى أن حركة الواردات شملت 3 آلاف طن بضائع، و300 شاحنة، و67 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 16 ألف طن بضائع، و467 شاحنة، و28 سيارة.

وشهد ميناء سفاجا استقبال السفينة "ALcudia Express" اليوم الاثنين، بينما غادرت السفينتان "Pelagos Express" و"الحرية 2"، كما غادرت الميناء أمس السفينة "ALcudia Express".

وفي ميناء نويبع، تم تداول 3400 طن بضائع و241 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن هي: "سينا"، و"آور"، و"آيلة".

وغادرت ميناء بورتوفيق السفينة "RSM Blessed" وعلى متنها 5 آلاف طن دقيق متجهة إلى اليمن، بالإضافة إلى السفينة "Queen Rinas".