القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، اليوم، سير العملية التعليمية بالمعهد الفني للتمريض في جولة ميدانية رافقته خلالها الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمل عبد العزيز، مديرة المعهد، والأستاذ رفعت نان، أمين الجامعة المساعد للشؤون الإدارية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد.

وزار رئيس الجامعة القاعات الدراسية والتقى بالطلاب في حوار مفتوح، مؤكّدًا أن مهنة التمريض من المهن السامية والإنسانية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بصحة الإنسان والمحافظة على حياته، مشيدًا بدور الممرضين والممرضات الذين يستحقون لقب "ملائكة الرحمة" لما يقدمونه من عطاء وجهد في تخفيف آلام المرضى.

وشدّد "الجيزاوي" على أن أبواب قيادات الجامعة مفتوحة دائمًا أمام الطلاب، تعزيزًا لقنوات التواصل والتفاعل معهم، للتعرف على احتياجاتهم والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجههم خلال مسيرتهم الدراسية.

وأكد رئيس الجامعة أن قطاعي الصحة والتعليم يحظيان باهتمام كبير من الدولة، لما لهما من دور أساسي في بناء الإنسان، مشيرًا إلى أن الكوادر الطبية تأتي في مقدمة أولويات الدولة التي توفر لها كل سبل الدعم لتحقيق رسالتها النبيلة.

وشملت الجولة تفقد وحدة رعاية الطلاب الوافدين، ومركز الطبع والنشر، وأعمال الصيانة ورفع كفاءة مبنى الخدمات بالجامعة.