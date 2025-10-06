بسبب لهو الأطفال.. خناقة السلايف تُسقط قتيلة في كفر الشيخ



كفر الشيخ - إسلام عمار:

ضبطت مباحث مركز شرطة مطوبس في كفر الشيخ، 4 سيدات متهمات بالتعدي على بعضهن بالضرب عبارة عن "خناقة سلايف" بسبب لهو الأطفال ما أدى إلى سقوط قتيلة منهن بعزبة إصلاح العقايدة التابعة لمركز مطوبس.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بتلقي مركز شرطة مطوبس بلاغًا بنشوب مشاجرة بين 4 سيدات وشخص بسبب لهو الأطفال ما أدى إلى مصرع سيدة منهم متأثرة بإصابتها.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة مطوبس إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين سيدات "سلايف" وبعضهن أسفرت عن مصرع "منة الله.أ.ر"، 36 عامًا، ربة منزل وتقيم بعزبة الإصلاح بقرية العقايدة التابعة للوحدة المحلية لقرية برنبال بمركز مطوبس، نتيجة التعدي عليها بالضرب بالأيدي من المتشاجرات فيما بينهن.

وبسؤال أهلية المتوفاة اتهموا كلا من "ص.هـ. ع.أ"، و"م.ف.م.أ"، 23 عامًا، و "ق.ع.م.أ" ، 34 عامًا، و "ن.م.أ"، 45 عامًا، وبضبطهن اعترفن بنشوب مشاجرة فيما بينهن بسبب لعب الأطفال تطورت إلى التشابك بالأيدي نتج عنه مصرع القتيلة.

حًرر بذلك المحضر رقم 6290 لسنة 2025 إداري مركز شرطة مطوبس، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.