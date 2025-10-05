إعلان

بالضرب ومحاولة دهس.. سائق يعتدي على مسؤول مواقف بكفر شكر

كتب : أسامة عبدالرحمن

10:22 م 05/10/2025

سائق يعتدي على مسؤول مواقف بكفر شكر

شهدت مدينة كفر شكر بالقليوبية، واقعة اعتداء سائق سيارة سرفيس على مسؤول بمشروع المواقف، حيث قام بضربه ومحاولة دهسه بسيارته قبل أن يلوذ بالفرار، وذلك أثناء حملة لضبط المخالفات.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من السيد عبد الرحمن مدبولي (42 عامًا)، مسؤول لجنة الضبط، بتعرضه للاعتداء من سائق مخالف رفض الانصياع للتعليمات أثناء حملة ضد المواقف العشوائية.

من جانبه، أكد رضا عويس، مدير مشروع مواقف السرفيس، أن الاعتداء وقع خلال حملة مكبرة بالتعاون مع المرور ومجلس المدينة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كلفت إدارة البحث الجنائي بضبط السائق المتهم، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

