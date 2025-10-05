إعلان

"الوفد" يدفع بحفيد سراج الدين ونائبين لخوض انتخابات "النواب" بكفر الشيخ (صور)

كتب : مصراوي

08:23 م 05/10/2025
    السيد انيس سراج الدين
    النائب محمد عبدالعليم داود

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن حزب الوفد في كفر الشيخ، الدفع بثلاثة مرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب 2025 على المقاعد الفردية، بينهم حفيد القيادي الوفدي الراحل فؤاد سراج الدين.

ووفقًا لماهر وهبان، السكرتير العام المساعد للحزب، فقد تقرر ترشيح النائب الحالي باسم حجازي بالدائرة الأولى (كفر الشيخ وقلين)، والنائب الحالي محمد عبد العليم داود بالدائرة الرابعة (دسوق وفوه ومطوبس).

وفي الدائرة الثالثة (بيلا والحامول والبرلس)، قرر الحزب الدفع بالسيد أنيس سراج الدين، حفيد فؤاد سراج الدين. وأكد "وهبان" أن الحزب يراهن على هؤلاء المرشحين نظرًا لثقلهم وشعبيتهم في دوائرهم الانتخابية.

حزب الوفد كفر الشيخ فؤاد سراج الدين

