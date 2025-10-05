الجنايات تعاقب المتهم بالاعتداء على ضابط شرطة داخل سوبر ماركت في قنا

قنا –عبدالرحمن القرشي:

أصدرت محكمة جنايات نجع حمادي بمحافظة قنا، اليوم الأحد، حكمًا يقضي بمعاقبة المتهم حسن.ع.ع بالسجن لمدة عام واحد، بعد إدانته في قضية الشروع في قتل ضابط شرطة والتعدي عليه بالضرب داخل أحد السوبر ماركت بدائرة مركز نجع حمادي، بينما انقضت الدعوى الجنائية في حق المتهم الثاني "حازم.ف.ع" لوفاته.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مارس 2025، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين تهمة التعدي على ضابط شرطة والشروع في قتله إثر مشادة داخل محل تجاري بالمركز.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانًا رسميًا بشأن الواقعة، أكدت فيه أنه أثناء قيام الضابط بشراء مواد غذائية من أحد المحال دون الإفصاح عن هويته، لاحظ بيع السلع بأسعار أعلى من المعلنة، ما تسبب في مشادة كلامية مع صاحب المحل والعامل، اللذين اعتديا عليه بالضرب.

وتم ضبط المتهمين وتحرير محضر بالواقعة، قبل أن تحيل النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم.