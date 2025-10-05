القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

وضع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، إكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول بالنصب التذكاري بحديقة الشهداء بمدينة بنها، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، والعميد أركان حرب حسام عطوة، المستشار العسكري للمحافظة.



جاء ذلك في إطار الاحتفالات الوطنية التي تشهدها المحافظة تخليدًا لبطولات وتضحيات أبطال القوات المسلحة في معركة الكرامة والعزة، حيث بدأت المراسم الرسمية بعزف السلام الجمهوري وسلام الشهيد، وقراءة الفاتحة ترحمًا على أرواح شهداء الوطن الذين ضحوا بأنفسهم فداءً لمصر.



وعقب المراسم، وجّه محافظ القليوبية التهنئة إلى القيادة السياسية والقوات المسلحة والشعب المصري، مؤكدًا أن ذكرى النصر الخالد ستظل رمزًا للعزيمة والإصرار ووحدة الصف، وأنها منحت المصريين الثقة في قدرتهم على تحقيق المستحيل، مشيرًا إلى أن الدولة تواصل اليوم مسيرة البناء والتنمية بروح أكتوبر ذاتها.



وأكد المحافظ أن انتصارات أكتوبر كانت وستظل ملهمة للأجيال، مشددًا على أن مصر تخوض الآن معركة جديدة ضد الإرهاب والتنمية في آن واحد، وتحقق إنجازات غير مسبوقة بفضل وحدة الشعب والتفافه حول قيادته السياسية ومؤسسات الدولة الوطنية.



وشهد المراسم الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور إيهاب سراج الدين السكرتير العام، والمحاسب وليد الشهاوي رئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ومديري المديريات ورؤساء المدن والأحياء.