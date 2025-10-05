بالصور- رئيس جامعة بني سويف يزور الطالبات المصابات في حادث طريق الفيوم

بني سويف- حمدي سليمان:

زار الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، الطالبات المصابات من أبناء جامعات بني سويف، و الأهلية، والنهضة الخاصة، والأزهر، اللاتي أُصبن في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الفيوم، وجرى نقلهن إلى المستشفى الجامعي.

رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة كل من الدكتور هاني حامد عميد كلية الطب البشري، والدكتور عماد البنا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، و محمد سليم أمين عام الجامعة، حيث اطمأنوا على الحالة الصحية للطالبات المصابات، واطلعوا على سير تقديم الخدمات الطبية لهن.

وخلال الزيارة، التقى رئيس الجامعة الأطباء المشرفين على علاج الطالبات، واستمع إلى شرح مفصل عن حالتهن الصحية، مؤكدًا ضرورة توفير كافة الإمكانيات الطبية والدعم النفسي للطلاب حتى يتماثلن للشفاء الكامل. كما شدد على متابعة الحالات أولًا بأول، وتقديم الدعم اللازم لأسر الطالبات.

كان 9 طالبات قد أصبن في حادث تصادم سيارتين ميكروباص، على طريق "بني سويف – الفيوم"، وجرى نقلهن إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.