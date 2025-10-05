الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أصيب 14 مواطنًا إثر حادث انقلاب ميكروباص، صباح اليوم الأحد، بالطريق الساحلي الدولي الجديد بعد مدخل كوبري وادي القمر غربي الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة العامرية أول إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد انقلاب ميكروباص بعد مدخل الدخيلة وكوبري وادي القمر بالطريق الساحلي الدولي الجديد.

انتقل ضباط القسم والمرور رفقة 9 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص سيارة ميكروباص في جزيرة منتصف الطريق، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

أسفر الحادث عن إصابة 14 شخصًا بكسور وجروح متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى الرئيسي الجامعي "الأميري"، لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.