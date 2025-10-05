بعد سفره بـ 5 أيام.. مصرع شاب من المنوفية في أول يوم عمل له بالإمارات



المنوفية - أحمد الباهي:

لم تمر سوى خمسة أيام على سفر الشاب محمود خالد من قرية شمنديل بمركز قويسنا في المنوفية، بحثًا عن فرصة عمل تساعده على تحسين دخله ودعم أسرته البسيطة، حتى تلقّت أسرته خبرًا صادمًا قلب حياتهم رأسًا على عقب.

محمود، المعروف بين أهله وجيرانه بحسن الخلق واجتهاده في عمله ككهربائي، كان يحلم بغربة قصيرة تحمل له الأمل والاستقرار، لكنه للأسف لم يمهله القدر طويلًا، ليقع ضحية ماس كهربائي مفاجئ في أول يوم له بالعمل بالإمارات.

القرية كلها شعرت بالصدمة والحزن، وأصبحت الأسرة منذ ساعات في حالة من الأسى العميق، تنتظر إنهاء إجراءات نقل جثمانه إلى مصر ليوارى الثرى بين ذويه، وسط دموع الدعاء له بالرحمة والمغفرة، وتحول حلم تحسين المعيشة إلى مأساة تفطر القلوب.