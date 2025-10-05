"بعد 40 يوم من زواجها".. عروس تلقي بنفسها في مياه بحر يوسف بالفيوم



الفيوم- حسين فتحي:

أنهت عروس حياتها، وذلك بالقاء نفسها ببحر يوسف بمحيط قرية دمشقين التابعة لقرية هوارة المقطع بمحافظة الفيوم.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من العميد محمود أبو بكر مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، يفيد بقيام "أسماء. ا. م"، عاما، مقيمة بقرية دمشقين بإلقاء نفسها في مياه بحر يوسف.

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي، أن خلافات أسرية حدثت بين الزوجة وزوجها على خلفية تدخل أهالي أسرة الزوج في حياتهما الخاصة والغيرة التي حدثت بين أشقاء الزوج وزوجته، ما أثر على الحالة النفسية للزوجة.

التحريات أضافت، أن الزوجة كانت غاضبة لدى أسرتها وعادت لمنزل الزوجية قبل الحادث بعدة أيام، بعد مطالبة والدتها لها بالتحمل والتفاعل مع زوجها وترك المشاكل والعيش معه بسلام، إلا أن الزوجة قررت إنهاء حياتها وعدم الانصياع لنصائح والدتها.

وأشارت التحريات إلى أن الزوجة ذهبت صوب البحر ونزعت ذهبها من يدها وأخرجت مصحف من حقيبتها ووضعته على طراد البحر وألقت بنفسها وسط المياه العميقة، مما أدى لمصرع غرقا ببحر يوسف بقرية دمشقين.

تم استدعاء قوات الإنقاذ لانتشال جثة الزوجة ونقلها لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وأخطرت نيابة مركز الفيوم لمباشرة التحقيق.