بني سويف- حمدي سليمان:

شيّع الآلاف من أبناء مركز ناصر شمال محافظة بني سويف، جثامين ضحايا حادث الأوسطي الأربعة، من المسجد الكبير بقرية بهبشين إلى مثواهم الأخير، في جنازة شعبية مهيبة، وسط حالة من الحزن العميق، وفي أجواء غلب عليها البكاء والدعاء وعبارات الحزن والأسى.

و خيّم الحزن على أرجاء القرية منذ سماع نبأ الحادث، إذ أغلقت المحال التجارية، وتحوّلت صفحات التواصل الاجتماعي إلى ساحات عزاء ورثاء للشباب الأربعة الذين وصفهم الأهالي بأنهم "كانوا في ريعان شبابهم ومحبوبين من الجميع".

كان الضحايا إسلام محمود، أحمد حسين فؤاد، محمود سامي، محمد أبوريان، يستقلون سيارة ميكروباص، تحمل لوحات معدنية "و ط ج 8714"، وعلى الطريق الأوسطي اصطدمت بسيارة نقل، مما أسفر عن مصرعهم في الحال.