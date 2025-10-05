إعلان

بحضور الآلاف من الأهالي.. جنازة شعبية لضحايا حادث الأوسطي في بني سويف- صور

كتب : مصراوي

02:37 ص 05/10/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    جنازة شعبية لضحايا حادث الأوسطي
  • عرض 4 صورة
    جنازة شعبية لضحايا حادث الأوسطي
  • عرض 4 صورة
    جنازة شعبية لضحايا حادث الأوسطي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


بني سويف- حمدي سليمان:

شيّع الآلاف من أبناء مركز ناصر شمال محافظة بني سويف، جثامين ضحايا حادث الأوسطي الأربعة، من المسجد الكبير بقرية بهبشين إلى مثواهم الأخير، في جنازة شعبية مهيبة، وسط حالة من الحزن العميق، وفي أجواء غلب عليها البكاء والدعاء وعبارات الحزن والأسى.

و خيّم الحزن على أرجاء القرية منذ سماع نبأ الحادث، إذ أغلقت المحال التجارية، وتحوّلت صفحات التواصل الاجتماعي إلى ساحات عزاء ورثاء للشباب الأربعة الذين وصفهم الأهالي بأنهم "كانوا في ريعان شبابهم ومحبوبين من الجميع".

كان الضحايا إسلام محمود، أحمد حسين فؤاد، محمود سامي، محمد أبوريان، يستقلون سيارة ميكروباص، تحمل لوحات معدنية "و ط ج 8714"، وعلى الطريق الأوسطي اصطدمت بسيارة نقل، مما أسفر عن مصرعهم في الحال.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنازة شعبية لضحايا حادث الأوسطي الأوسطي حادث الأوسطي بني سويف ضحايا حادث الأوسطي في بني سويف

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

7 ساعات من النقاش.. تفاصيل موافقة اللجنة الخاصة على تعديل "الإجراءات الجنائية"
مصدر أمني: وفدا حماس وإسرائيل سيصلان إلى القاهرة خلال يومين لبحث ملف الأسرى
مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند