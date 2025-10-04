إصابة 3 أشخاص فى حريق عقار بعزبة عكرشة بالخانكة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت منطقة عزبة عكرشة التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية اندلاع حريق في عقار سكني مكون من طابقين، حيث اشتعلت النيران بالطابق الثاني من المبنى، مما أثار حالة من الذعر بين الأهالي.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة اللواء هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف للتعامل مع الموقف والسيطرة على النيران قبل امتدادها إلى العقارات المجاورة.

وأسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص باختناق وهم: أحمد ممدوح إبراهيم 21 عامًا، وإسحاق عزيز نجيب 58 عامًا، وأحمد شعبان السيد 19 عامًا، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية لهم ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأكدت التقارير الطبية أن حالتهم مستقرة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة الكاملة على الحريق دون وقوع أي خسائر في الأرواح، وتم إخطار اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، بينما أنهت القوات أعمالها وغادرت موقع الحادث بعد تأمينه.