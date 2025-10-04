إعلان

مصرع سيدتين وإصابة 3 آخرين في انقلاب ملاكي على صحراوي البحيرة

كتب : أحمد نصرة

05:02 م 04/10/2025

سيارة اسعاف - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


البحيرة - أحمد نصرة:


لقيت سيدتان مصرعهما، وأصيب 3 آخرون، إثر انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها على طريق "وادي النطرون – العلمين" الصحراوي في نطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع الحادث على الكيلو 22 بالطريق، ووجود متوفين ومصابين.
وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الواقعة، حيث تبين انقلاب السيارة.

أسفر الحادث عن وفاة كل من ريم رضا بدر، 21 عامًا، وعزة بيومي البنداري، 47 عامًا، مقيمتين بالمنوفية، بينما أصيب كل من زينب فؤاد لاشين، 47 عامًا، وأروى حسين يوسف، 35 عامًا، وعمر رضا بدر، 11 عامًا، بجروح وكدمات متفرقة، ونُقلوا إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج.

وتم إيداع الجثتين بثلاجة حفظ الموتى، وتحُرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث والوقوف على ملابساته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقلاب ملاكي محافظة البحيرة محمد عمارة مدير أمن البحيرة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند