مصرع سيدتين وإصابة 3 آخرين في انقلاب ملاكي على صحراوي البحيرة



البحيرة - أحمد نصرة:



لقيت سيدتان مصرعهما، وأصيب 3 آخرون، إثر انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها على طريق "وادي النطرون – العلمين" الصحراوي في نطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع الحادث على الكيلو 22 بالطريق، ووجود متوفين ومصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الواقعة، حيث تبين انقلاب السيارة.

أسفر الحادث عن وفاة كل من ريم رضا بدر، 21 عامًا، وعزة بيومي البنداري، 47 عامًا، مقيمتين بالمنوفية، بينما أصيب كل من زينب فؤاد لاشين، 47 عامًا، وأروى حسين يوسف، 35 عامًا، وعمر رضا بدر، 11 عامًا، بجروح وكدمات متفرقة، ونُقلوا إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج.

وتم إيداع الجثتين بثلاجة حفظ الموتى، وتحُرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث والوقوف على ملابساته.