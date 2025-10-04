نائب محافظ الوادي الجديد تكافئ موظفي المركز التكنولوجي بالخارجة (صور)

مأساة قرية ببني سويف.. 4 شباب خرجوا بحثًا عن "لقمة العيش" فعادوا في نعوش

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

قررت نائبة محافظ الوادي الجديد، حنان مجدي، اليوم السبت، منح مكافأة مالية لموظفي المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة. جاء ذلك خلال جولة تفقدية لنائب المحافظ بالوحدة المحلية، يرافقها جهاد متولي، رئيس المركز، لمتابعة منظومة العمل داخل المركز والإدارات الخدمية.

واطلعت نائب المحافظ على منظومة تلقي الشكاوى ومعدلات التجاوب معها، وأشادت بمنظومة "الشباك الواحد" للتعامل مع كافة الطلبات والمعاملات داخل الوحدة المحلية، لتيسير الخدمة على المواطنين.

وتابعت نائب المحافظ موقف منظومة التراخيص والتغيرات المكانية، ونسب الإنجاز في إنهاء الطلبات المقدمة، ورصد المخالفات والتعامل القانوني معها. كما حرصت على الاستماع إلى مطالب وشكاوى بعض المواطنين المتواجدين، للاطمئنان على عدم وجود أي معوقات، والتوجيه بسرعة بحث المطالب العاجلة.

خلال الجولة، تابعت نائب المحافظ آلية استقبال طلبات الأهالي داخل المركز التكنولوجي والتأكد من سرعة إنجازها وفق الضوابط والإجراءات المحددة. كما التقت بالعاملين في الإدارتين.



واستمعت نائب المحافظ إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن تحسين الأداء وتطوير الخدمة، مؤكدة أهمية الالتزام بتطبيق معايير الشفافية والسرعة في إنهاء الطلبات بما يحقق رضا المواطنين.

واستقبلت نائب المحافظ عددًا من المواطنين للاستماع إلى شكاواهم واحتياجاتهم بشكل مباشر، مؤكدة أن التواصل المستمر مع الأهالي هو السبيل الأمثل لبناء الثقة وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وأشادت نائب المحافظ بجهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، مؤكدة أن التعاون والتنسيق بين الإدارات المختلفة يعكس حرص الدولة على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز كفاءة العمل التنفيذي على أرض الواقع.





