25 طن سنويًا.. إطلاق مركز متكامل لإنتاج الحرير الطبيعي بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، أنّ البروتوكول الذي جرى توقيعه الشهر الماضي لإنشاء مركز متكامل لإنتاج الحرير الطبيعي على مساحة 250 فدانًا بمدينة الخارجة، يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية لتوطين إنتاج الحرير في مصر وتعميم التجربة بعد نجاحها في باقي المحافظات.

وأوضح المحافظ أنّ المشروع يهدف إلى خلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المحلي، وتوسيع قاعدة التشغيل، وفتح أسواق للمنتج المصري عالي الجودة.

وأشار الزملوط إلى أنّ المركز المتكامل الجديد سيُقام على مساحة 250 فدانًا في مدينة الخارجة، بما يتيح بنية تحتية متكاملة لدورات إنتاج الحرير الطبيعي، بدءًا من زراعة التوت وتربية دودة القز، وصولًا إلى مراحل الغزل والتجهيز الأولية.

وشدّد على أنّ المحافظة ستقدم كافة التيسيرات والاحتياجات اللوجستية للإسراع بالخطوات التنفيذية، بما يضمن انطلاقًا منضبطًا ومستدامًا للمشروع.

وكشف المحافظ أنّ المشروع مُخطط له أن ينتج نحو 25 طنًا من الحرير الطبيعي خلال 4 سنوات، بما يوفّر المادة الخام لعدد من الصناعات القائمة على الحرير، في مقدمتها الملابس والسجاد وبعض الاستخدامات الطبية، ويُعوَّل على هذه الكميات في ترسيخ سلاسل قيمة محلية لإنتاج الحرير وبناء قاعدة تصنيعية قادرة على المنافسة والتصدير، مع تعزيز هوية المنتج المصري من الوادي الجديد.

وأكد الزملوط أنّ المشروع خطوة مهمة للحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، إلى جانب دوره في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وزيادة دخل المزارعين والعاملين بالقطاع. كما يستهدف المركز المتكامل تمكين الحلقات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة من دخول سوق إنتاج الحرير ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والنقل والتخزين، بما يخلق تأثيرًا مضاعفًا على الاقتصاد المحلي في الوادي الجديد.

وأوضح "الزملوط" أنّ توقيع البروتوكول جرى بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وعلا فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ما يعكس تنسيقًا مؤسسيًا داعمًا لتوطين صناعة الحرير الطبيعي وتذليل أي معوقات أمام المشروع.



ويستهدف هذا التنسيق توفير الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، وتلبية احتياجات المركز المتكامل من الشتلات والخدمات والخبرات اللازمة لتسريع وتيرة إنتاج الحرير الطبيعي.





