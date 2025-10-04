إعلان

حسن الخاتمة.. وفاة خطيب مسجد أثناء عودته من صلاة الجمعة بالمنيا (صور)

كتب : مصراوي

03:31 م 04/10/2025
  • عرض 3 صورة
    وفاة خطيب مسجد أثناء عودته من صلاة الجمعة بالمنيا
المنيا - جمال محمد:

توفي الشيخ إسماعيل محمود، خطيب مسجد بقرية نزلة أسمنت التابعة لمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، أثناء عودته من إلقاء خطبة الجمعة أمس، في واقعة أثارت الحزن وسط أهالي القرية.

وأظهر مقطع فيديو متداول الشيخ وهو يقود دراجة بخارية عائدًا من قرية بلنصورة بعد أداء واجبه الديني، حيث قام بتهدئة السرعة قبل أن يسقط مغشياً عليه، وتبين وفاته على الفور.

ورغم الحزن الذي خيم على الأهالي لفقدان خطيبهم المحبوب، عبّر كثيرون عن رضاهم بحسن الخاتمة التي جمعت بين وفاته يوم الجمعة وأداءه للخطبة، داعين الله أن يتغمده برحمته ومغفرته.




المنيا وفاة خطيب مسجد

