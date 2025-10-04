إعلان

رئيس دسوق: نتابع نهر النيل على مدار الساعة.. ولا تهاون مع التعديات (صور)

كتب : إسلام عمار

02:58 م 04/10/2025
    جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ (1)
    جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ (4)
    جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ (6)
    جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ (7)
    جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ (8)
    جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ (9)
    جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ (10)
    جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ (11)
    جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ (2)
    جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ (3)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تفقد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، عددًا من القرى المطلة على نهر النيل فرع رشيد، لمتابعة الموقف العام والتأكد من عدم وجود أي تعديات على مجرى النهر، تنفيذًا لتكليفات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

وشملت الجولة قرى محلة أبو علي، وكفر مجر، ومحلة دياي، وطريق دسوق – بسيون، وذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة الحالة العامة بنطاق المركز.

وشدد رئيس مركز ومدينة دسوق على رؤساء الوحدات القروية بضرورة التحرك الفوري لمواجهة أي تعديات أو مخالفات بناء من المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدًا على أهمية اليقظة التامة والمتابعة المستمرة خلال الفترة المقبلة.

وأكد “ساطور” في تصريحات صحفية أن حالة نهر النيل مطمئنة بعد تفقد القرى الواقعة على خط الساحل، مشيرًا إلى وجود متابعة على مدار الساعة لحالة النهر بالتنسيق مع الجهات المعنية، حفاظًا على المجرى المائي ومنع أي محاولات للتعدي عليه.

جمال ساطور محافظة كفر الشيخ نهر النيل علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ

