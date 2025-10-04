تحصين أكثر من 95 ألف رأس ماشية بالإسماعيلية ضد الحمى القلاعية (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، مشاركة الجامعة في فعاليات معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، الذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 4 إلى 11 أكتوبر الجاري.

وأوضح "الجيزاوي" أن مشاركة الجامعة تأتي من خلال أعمال طلاب كليتي التربية النوعية والفنون التطبيقية، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم مشروعات الطلاب في مجالات الحرف اليدوية والفنون التراثية، لما تمثله من قيمة اقتصادية وثقافية، إلى جانب دورها في الترويج للحرف المصرية العريقة وتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها.

وأكدت الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن معرض "تراثنا" يُعد أكبر ملتقى للحرفيين والمبدعين في مصر، مشيرةً إلى أنه يمثل فرصة مميزة لطلاب الجامعة لعرض منتجاتهم ومشروعاتهم أمام الجمهور والجهات الداعمة.





