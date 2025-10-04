إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي

الفيوم - حسين فتحي:

أُصيب 7 أشخاص، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة – الفيوم الصحراوي بالقرب من محطة الرسوم.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة الطرق والمنافذ بوقوع الحادث، فانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى سنورس المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وأفاد مصدر بمرفق إسعاف الفيوم أن الإصابات كانت طفيفة، وتم السماح بخروج جميع المصابين بعد تلقي الإسعافات الأولية اللازمة.

وتولت نيابة طامية التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته وأسبابه.