"الرعاية الصحية" تبحث تطوير العمل بجنوب سيناء ورفع كفاءة المنشآت (صور)

كتب : مصراوي

12:18 م 04/10/2025
جنوب سيناء - رضا السيد:

عقد الدكتور أحمد صبري الملاح، نائب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، اليوم السبت، اجتماعًا تنسيقيًا ضم الإدارات المالية والقانونية والتدريب والتقييم والمتابعة، ولجنة دورة الإيرادات، لمتابعة أداء المنشآت وتحسين كفاءة العمل الإداري والفني.

جرى خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي الحالي لخطة العمل داخل كل إدارة، ومناقشة أبرز الملاحظات التي تم رصدها حول سير الأداء بالمنشآت، إلى جانب مراجعة الإجراءات الخاصة بدورة الإيرادات، لضمان انضباط المنظومة المالية ودقة التنفيذ.

كما تناول الاجتماع سبل دعم العاملين من خلال البرامج التدريبية المستمرة، ورفع كفاءة فرق العمل بما يتماشى مع معايير الجودة والاعتماد.

وأكد الدكتور أحمد صبري الملاح أهمية تكامل الجهود بين الإدارات المختلفة لتحقيق التكامل المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمنتفعين، مشددًا على المتابعة اليومية وتفعيل دور فرق الإشراف الداخلي بجميع المنشآت لضمان استدامة الأداء المتميز.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عدد من التوصيات لتعزيز الانضباط الإداري والمالي، وتطوير آليات التقييم والمتابعة خلال الفترة المقبلة.

جنوب سيناء الدكتور أحمد صبري الملاح تطوير العمل

