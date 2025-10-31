قنا - عبدالرحمن القرشي:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، في كشف غموض العثور على جثة شاب محترقة داخل الزراعات بقرية الكلاحين التابعة لمركز قفط جنوبي المحافظة، بعد جهود مكثفة من فرق البحث الجنائي.

وتبين من التحريات أن الجثة تعود إلى شاب يُدعى "أ.م"، في العقد الثالث من عمره، يقيم بقرية البراهمة بمركز قفط.

وكشفت التحقيقات أن وراء ارتكاب الجريمة زوج ابنة عمه، الذي استدرجه إلى منطقة زراعية بين قريتي العليقات والكلاحين، وأطلق عليه النار ثم أشعل النيران في جثمانه لإخفاء معالم الجريمة.

وأوضحت التحريات أن الخلافات العائلية القديمة كانت الدافع وراء الجريمة، مشيرة إلى أن المتهم فرّ هاربًا عقب ارتكاب الواقعة، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في تحديد مكانه وضبطه.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهم تفصيليًا بارتكاب الجريمة، وأرشد عن الأداة المستخدمة ومكان تنفيذ الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة قفط قد تلقت بلاغًا بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية، بها آثار حروق داخل الزراعات بين قريتي العليقات والكلاحين، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.