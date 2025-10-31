إصابة 4 أشخاص في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة سكنية بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أُصيب 4 أشخاص، اليوم الجمعة، في حريق اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة غرب البلد التابعة لدائرة قسم أول أسيوط، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول، يفيد بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل شقة سكنية مجاورة لمخبز عبد الصبور بمنطقة غرب البلد، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء برفقة سيارات الإسعاف وضباط القسم إلى موقع الحادث، حيث تبين من الفحص أن الانفجار تسبب في اشتعال النيران داخل الشقة بالكامل.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من:

- إسلام. أ. ف (25 عامًا) – حالة غيبوبة تامة،

- رضا. ف. ع (25 عامًا) – حروق متفرقة من الدرجة الأولى،

- فتحي. ح. م (65 عامًا) – حروق من الدرجة الثانية،

- شادية. ج. ع (57 عامًا) – حالة غيبوبة تامة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي ومستشفى الإيمان العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.