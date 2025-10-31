إعلان

مصرع 3 شقيقات وإصابة شقيقهن في انهيار سقف منزل بقنا

كتب : مصراوي

02:56 ص 31/10/2025

أرشيفية

لقيت 3 شقيقات مصرعهن وأصيب شقيقهن، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، إثر انهيار سقف غرفة عليهم أثناء نومهم داخل منزلهم بقرية الرواتب التابعة لمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

كان مركز شرطة أبوتشت قد تلقى بلاغًا بالحادث، وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع المنزل المنهار.

تبين من الفحص مصرع كل من "شهد.م.ع"، 12 عامًا، وشقيقتيها "جنى"، 9 سنوات، و"ياسمين"، 4 سنوات، بينما أصيب شقيقهم البالغ من العمر 11 عامًا بإصابات متفرقة.

تم نقل جثامين الشقيقات الثلاث إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي، ونُقل شقيقهم المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق التي كلفت المباحث بالتحري حول ملابسات وأسباب الحادث.

انهيار سقف في قنا مصرع 3 شقيقات مركز أبوتشت حوادث قنا أخبار قنا

