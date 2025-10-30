إعلان

شاشات عرض في 7 ميادين بالإسماعيلية لنقل حفل افتتاح المتحف الكبير

كتب : أميرة يوسف

08:03 م 30/10/2025

اللواء أكرم محمد جلال

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلن اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أنهت استعداداتها لتوفير شاشات عرض ضخمة في عدد من الميادين والمناطق الحيوية، لنقل فعاليات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير على الهواء مباشرة يوم السبت المقبل، الموافق الأول من نوفمبر 2025.

وأكد المحافظ أن هذا الحدث القومي يجسد عظمة الحضارة المصرية، وأن المحافظة حريصة على مشاركة المواطنين في هذا "العُرس الوطني"، مشيرًا إلى رفع كفاءة الميادين المحيطة لتليق بالحدث.

وسيتم بث الفعاليات في المواقع التالية:

- حي ثان: ميدان الممر.

- حي ثالث: ميدان عثمان أحمد عثمان، ومركز - شباب الشيخ زايد.

- فايد: شاطئ الزهور.

- القنطرة غرب: ميدان العمدة.

- القنطرة شرق: حديقة المنتزه.

- القصاصين الجديدة: مركز شباب القصاصين.

الإسماعيلية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير الحضارة المصرية

