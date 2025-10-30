بالصور- تحرير 23 محضرًا لمخالفات تموينية في حملات بأسوان

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، بقيادة طه حسين، حملة مكبرة لإحكام السيطرة على الأسواق، ومتابعة توافر السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين دون أي مغالاة أو زيادة في الأسعار.

وشارك في الحملة اللجنة الخماسية التي ضمت ممثلين عن جهاز حماية المستهلك، والتموين، والصحة، والطب البيطري، والبيئة، إلى جانب نواب رئيس المدينة، ورؤساء الأحياء، والعاملين بالوحدة المحلية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 14 محضرًا متنوعًا، شملت مخالفات لحماية المستهلك، ومغالاة في الأسعار المقررة تموينيًا، بالإضافة إلى مخالفات بيطرية، ومحاضر لعدم النظافة، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين.

وفي السياق ذاته، نفذت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية، بقيادة علاء الدين ممدوح، مرورًا ميدانيًا على عدد من مستودعات توزيع أسطوانات البوتاجاز، والسوبر ماركت، والمطاعم، حيث تم تحرير 9 محاضر مخالفة متنوعة، من بينها 7 مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر لعدم الإعلان عن سعر أسطوانات البوتاجاز بأحد المستودعات، بالإضافة إلى محضر لتجميع الدقيق البلدي.

وشهدت الحملة مشاركة مسؤولي مكاتب التموين، ورخص المحلات، والبيئة بالوحدة المحلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.