قنا – عبدالرحمن القرشي:

لقي مسجل خطر مصرعه، اليوم، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، خلال حملة أمنية مكبرة بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا، وذلك بعد تورطه في مقتل شقيقه منذ يومين، ومصرع حماته وإصابة اثنين آخرين في مشاجرة نشبت بالقرية منذ قليل.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بمصرع سيدة مُسنة وإصابة شخصين بطلقات نارية في مشاجرة بقرية الحجيرات.

وانتقلت حملة أمنية مكبرة إلى موقع الحادث، حيث تم فرض كردون أمني، وتبادل المتهم إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة، ما أسفر عن مصرعه.

وتبين أن القتيل يُدعى “م.”، وهو المتهم بقتل شقيقه بطلق ناري قبل يومين.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات، فيما كلفت وحدة المباحث بالتحري حول ملابسات الحادث.