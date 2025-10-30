لغز وفاة سيدة حامل في الشهر التاسع بسوهاج.. حماتها تكشف مفاجأة

سوهاج- عمار عبدالواحد:



استقبل مستشفى طهطا العام شمالي محافظة سوهاج ربة منزل جثة هامدة في ظروف غامضة، تم إيداعها مشرحة المستشفى،وباشرت النيابة العامة التحقيقات.



تلقت الأجهزة المختصة بسوهاج إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول "أماني. ع"26 عامًا ربة منزل وتقيم بناحية قرية بنهو دائرة مركز شرطة طهطا جثة هامدة.



وأفادت حماتها أن المذكورة حامل في الشهر التاسع، وسقطت من علو، ولفظت أنفاسها الأخيرة متأثرًة بإصابتها.



كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.