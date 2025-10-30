إعلان

لغز وفاة سيدة حامل في الشهر التاسع بسوهاج.. حماتها تكشف مفاجأة

كتب : عمار عبدالواحد

03:24 م 30/10/2025

جثة - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سوهاج- عمار عبدالواحد:


استقبل مستشفى طهطا العام شمالي محافظة سوهاج ربة منزل جثة هامدة في ظروف غامضة، تم إيداعها مشرحة المستشفى،وباشرت النيابة العامة التحقيقات.


تلقت الأجهزة المختصة بسوهاج إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول "أماني. ع"26 عامًا ربة منزل وتقيم بناحية قرية بنهو دائرة مركز شرطة طهطا جثة هامدة.


وأفادت حماتها أن المذكورة حامل في الشهر التاسع، وسقطت من علو، ولفظت أنفاسها الأخيرة متأثرًة بإصابتها.


كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غز وفاة سيدة حامل سوهاج

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

بالواقع المعزز.. تجول في قاعات المتحف المصري الكبير وشاهد على 7 آلاف سنة حضارة
كيف تحول صورتك إلى زي فرعوني وتشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير؟
قفزة جديدة في سعر الذهب بمصر بمنتصف تعاملات اليوم
صراع في السماء.. تشويش غامض يربك حركة الطائرات والسفن